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Общество

В Бишкеке появятся виртуальные кассовые аппараты

С 1 сентября Государственная налоговая служба запустит экспериментальный проект по применению виртуальных контрольно-кассовых машин (ККМ). Об этом сообщает ведомство.

По его данным, с 1 сентября по 31 декабря в Бишкеке опробуют пилотный проект по применению ККМ в режиме реального времени.

Отмечается, что предприниматели могут сами выбирать, применять виртуальные контрольно-кассовые машины или обычные. При этом на период проведения пилотного проекта на безвозмездной основе будет предоставлено программное обеспечение — клиентское приложение на операционных системах Android, iOS и Windows.

«Работа проекта в экспериментальном режиме позволит определить экономическую эффективность и оптимальное применение технологии передачи информации в режиме реального времени о денежных расчетах», — подчеркнули в Налоговой службе.

Это также даст возможность разработать процедуры регистрации, снятия с учета и администрирования виртуальных ККМ.

ГНС КР

Заметим, что виртуальная касса — это программное обеспечение, устанавливаемое на электронные устройства (персональный/переносной компьютер, мобильный телефон и другие аналогичные аппараты), принадлежащее субъекту предпринимательства, с помощью которого и будут проводиться кассовые операции.

Вместе с тем экономисты напоминают: в Кыргызстане в большинстве точек розничной и оптовой торговли до сих пор нет даже обычных кассовых аппаратов.
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