В Бишкеке 1 сентября небольшая облачность. Воздух прогреется до +28 градусов. День уменьшился до 13 часов 12 минут.

Памятные даты

День знаний

1 сентября — праздник начала нового учебного года прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников.

День нефтяника

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (День нефтяника), отмечаемый ежегодно в первое воскресенье сентября, — это профессиональный праздник представителей разнообразных газовых и нефтяных специальностей: геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников, технологов; всех тех, кто связал свою судьбу с нефтяной и газовой промышленностью.

Труд сообщества людей всех этих профессий невероятно важен. От деятельности нефтяной, газовой и топливной промышленностей зависят бесперебойность работы всех отраслей народного хозяйства и комфортность жизни граждан.

Появилась передача «Спокойной ночи, малыши!»

В СССР 1 сентября 1964 года на телеэкранах появилась передача «Спокойной ночи, малыши!».

В создании программы принимали участие Александр Курляндский, Эдуард Успенский, Роман Сеф и другие. Создатели программы долго спорили о названии. Вариантов было несколько: «Вечерняя сказка», «Спокойной ночи», «Сказка на ночь», «В гостях у волшебного человечка Тик-Так». Но накануне первого эфира у программы нашлось название: «Спокойной ночи, малыши!».

Первые выпуски были исполнены в виде картинок с закадровым текстом. Затем появились кукольные спектакли и небольшие пьесы, в которых играли артисты МХАТа и Театра сатиры. В кукольных спектаклях действовали Буратино и заяц Тепа (первые герои передачи), куклы Шустрик и Мямлик.

Позднее появились другие кукольные персонажи — пес Филя, зайка Степашка, поросенок Хрюша, ворона Каркуша, кот Цап Царапыч, ежик Чучуня, мальчик Ерошка и другие.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Исабек Исаков

Родился 1 сентября 1933 года в совхозе Тендик Нарынской области. Заслуженный деятель культуры КР, поэт, писатель и журналист.

Сборник первых произведений «Ороз менен короз» издан в 1959 году, посвящен детской аудитории. В 1960 году выходит сборник рассказов «Турсундун тамашасы». На русском языке творчество мастера представлено книгами «Песня о земле», «Путь жизни», «Светлый путь», «Дорога жизни», «Юные годы» и другими.

Его произведения переведены на русский, украинский, казахский, узбекский, таджикский, эстонский, азербайджанский и другие языки. На многие его стихи разными авторами созданы музыкальные произведения.

Исабек Исаков является одним из известных переводчиков.

Видное место в его творческой жизни занимала журналистика. Он автор многих очерков, публицистических статей и материалов.

В 1959 году избран членом Союза журналистов СССР, в 1963 году — членом Союза писателей СССР.

Умер 27 декабря 2014 года.

У кого намечается той