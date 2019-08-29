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Общество
Сюжет: Дело Икрамжана Илмиянова (26)

Дело Илмиянова. Прокуроры не обеспечили явку свидетелей и потерпевшего

Фото 24.kg. Икрамжан Илмиянов в суде

В Октябрьском районном суде Бишкека должно было состояться разбирательство по делу экс-советника президента Кыргызстана Икрамжана Илмиянова.

До начала суда секретарь сообщил, что на процесс не явились ни свидетели, ни потерпевшие. Их явку должны были обеспечить прокуроры.

Гособвинитель заявил, что свидетель по данному делу находится за пределами страны, и обещал доставить представителей потерпевших к следующему заседанию.

Судья Дамирбек Назаров сделал прокурору замечание, сказав, что гособвинитель подводит участников процесса не первый раз.

Фото 24.kg. Икрамжан Илмиянов в суде
Икрамжана Илмиянова обвинили в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. Его водворили в СИЗО ГКНБ и предъявили обвинение в мошенничестве.
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