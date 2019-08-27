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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (159)

Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента встретилась с мужем

Супруга бывшего президента Алмазбека Атамбаева Раиса встретилась с мужем. Об этом 24.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, ГКНБ удовлетворил прошение о свидании. Другие близкие родственники, включая детей, пока с таким запросом не обращались.

«В соответствии с процедурой они также могут ходатайствовать. О чем разговаривали супруги и какие просьбы были озвучены, неизвестно. Не знаю также, сколько длилось свидание. Но мой подзащитный чувствует себя удовлетворительно, согласно условиям содержания. Дополнительных просьб не озвучивал. По крайней мере, мне», — сказал Сергей Слесарев.

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7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ изначально до 26 августа. Накануне суд продлил меру пресечения до 26 октября.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.
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