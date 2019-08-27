Более 4,3 миллиарда сомов социальных пособий выплачено в Кыргызстане

С начала года Министерство труда и соцразвития выплатило в виде пособий 4 миллиарда 366 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, на 1 августа 2019 года в Кыргызстане численность получателей государственных пособий составила 495,5 тысячи человек. Из них ежемесячные пособия нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет («үй-бүлөгө көмөк»), получают 311,2 тысячи человек, пособия лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение («социальное пособие»), — 92,7 тысячи. Еще 91,6 тысячи человек получили единовременные выплаты при рождении ребенка «балага сүйүнчү».

В целом по республике средний размер пособия «үй-бүлөгө көмөк» составил 855,8 сома, средний размер социального пособия — 3 тысячи 79 сомов.