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Общество

Сбор справок становится барьером для получения пособий

Чтобы получить пособия для малообеспеченных семей, заявителю необходимо собрать около 20 различных справок. Об этом на круглом столе сообщил представитель ассоциации НКО по продвижению прав и интересов детей Мирлан Медетов.

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В то же время, по его словам, не всегда заявитель может получить необходимые справки, например, если живет в съемной квартире или доме: собственник помещения не берет патенты, не регистрирует временных жильцов.

«Бывает, что справка с места жительства не предоставляется, пока не оплачены налоги или другие обязательные платежи. Кроме того, немало получателей проживают в нелегальных жилмассивах, где в принципе нет возможности получить справку», — отметил Мирлан Медетов.

Он добавил, что есть недочеты в части определения доходов семьи. Чтобы стать получателем пособия, доход на каждого члена семьи не должен превышать 900 сомов.

«Есть соответствующее положение, учитываются доходы по основному и неосновному месту работы, предпринимательской и сельскохозяйственной деятельности. В то же время предусмотрен пятый критерий — товары длительного пользования. Хотя законом он не предусмотрен. Что это такое. Например, если автомобиль не старше 20 лет и объемом двигателя не больше 2 кубов, то пособие уже не положено», — отметил он.
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