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Власть

Размер гарантированного минимального дохода вырос на 100 сомов

Правительство КР повысило размер гарантированного минимального дохода с 900 до 1 тысячи сомов. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Решение вступит в силу с 1 декабря 2019 года.

Размер гарантированного минимального дохода последний раз повышался в 2016-м и в течение нескольких лет оставался на уровне 900 сомов.

«Повышение размера гарантированного минимального дохода поспособствует лучшему охвату детей из малообеспеченных семей пособиями», — отметили в правительстве.

Гарантированный минимальный доход применяется для расчета суммы оказания социальной помощи малообеспеченным семьям, имеющим детей, через систему государственных пособий с учетом обследования степени нуждаемости семьи.
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