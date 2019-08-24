В России при расчете пенсии будет учитываться стаж работы в странах ЕАЭС. Об этом сообщает издание «Южный федеральный».

Президент России Владимир Путин подписал указ, который даст возможность многим россиянам получить прибавку к имеющейся пенсии, увеличив трудовой стаж. Если ранее для подсчета пенсии не учитывался стаж работы за границей, то теперь такая возможность появилась.

Однако она не коснется стажа работы во всех зарубежных государствах. Для расчета пенсии будет браться стаж работы только в странах, входящих в Евразийский экономический союз. Это означает, что если гражданин России работал в Беларуси, Казахстане, Армении или Кыргызстане, то такой стаж будет учтен для начисления пенсии. Ранее такой стаж в расчет не принимался.