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Общество
Сюжет: Безопасный город (372)

Кто разбил камеры «Безопасного города» 9 августа? Помогите найти хулиганов

ГУВД Бишкека ищет подозреваемых в хулиганских действиях, совершенных ночью 9 августа в Бишкеке.

По данным ведомства, в УВД Свердловского района столицы с письменным заявлением обратился представитель ОсОО «Вега». Он просит принять меры в отношении неизвестных, которые ночью 9 августа примерно в 01.30 из хулиганских побуждений, умышленно грубо нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения, разбили две камеры системы видеонаблюдения, установленные в рамках проекта «Безопасный город», на пересечении улицы Курманджан Датки и проспекта Чуй.

Кроме этого, хулиганы разбили четыре камеры системы видеонаблюдения, установленные в рамках проекта «Безопасный город», на пересечении улиц Боконбаева и Абдрахманова.

Заявитель информировал милицию, что 9 августа примерно в 00.30 неизвестные, находясь на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова, разбили семь камер «Безопасного города», после чего скрылись.

В УВД Свердловского района также поступил рапорт должностного лица в отношении группы лиц, которые 9 августа примерно в 00.30, находясь на пересечении проспекта Чуй и улицы 7 Апреля, разбили служебную автомашину «Хотон» ПСН «Шумкар» МВД.

Эти факты зарегистрированы в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 266 (хулиганство) УК КР.

В ходе расследования были получены записи видеокамер ОсОО «Вега» и фотографии подозреваемых.

В целях выявления, изобличения и привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших вышеуказанные преступления, граждан, пострадавших от хулиганских побуждений злоумышленников или владеющих какой-либо информацией, милиция просит сообщить по следующим телефонам, по этим же номерам можно прислать информацию через WhatsApp: 0771 14 11 90, 0700 11 00 77, 0556 15 51 44, 0779)64 61 55, 0550 10 29 27, 0552 10 24 71 или сообщить в службу 102.
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