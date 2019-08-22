23 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

8.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (отрезки улиц Гагарина, Алты-Бакан, Ак-Чолмок, Жаныл Мырза, Кербез, Кырк-Кыз);

9.00-18.00 — жилмассив «Токольдош» (улица Менделеева), улицы Шопокова, 99/1, 101/1, Токтогула, 57, Ибраимова, 68, отрезки улиц Рыскулова, Бейшеналиевой, Пушкина, Абдумомунова;

9.30-17.00 — улица Скрябина, 78а, жилмассив «Кок-Джар» (улицы Конорчок, Куйручук), отрезки улиц Ахунбаева, Койбагарова, Белоруской, переулки Предгорный, Кой-Ташский, Чатыркульский;

9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Тилек», «Арча-Бешик» (отрезки улиц Щербет, Кривоносова, Баба-Ата, Южная магистраль, Кара-Кужур, Минкуш, Аилчиева), переулок Талды-Суйский, отрезки улиц Жибек Жолу, Фрунзе, Исанова, Коенкозова.

2 Чуйская область

9.00-17.00 — села Таш-Добо (улицы Школьная, Октябрьская, Средняя, Больничная, Кыргызская, Бегельдинова, средняя школа имени Бейшеналиевой, детский сад, административное здание айыл окмоту), Арчалы, Байтик, Заречное, Бир-Булак, Аламедин (улица Алма-Атинская), Карла Маркса (улицы Пушкина, Гагарина, 22-го партсъезда, Токтогула, Фрунзе, Фабричная), Октябрьское (улицы Пушкина, Калинина, Гагарина, Куйбышева), Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Коллекторная), Маевка (улицы Молодой Гвардии, Восточная, Больничная), Арашан (улицы Полевая, Акматова);

Аламединский РЭС

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Ленина, Жайчи, Доолот), Сокулук (улицы Ленина, Белинского, Советской, Токтогула, Калинина, Мичурина, переулок Ленина), Орок (улицы Молодежная, Шарбашатская, Проектируемая), Гавриловка (улицы Северная, Олимпийская), Манас (улицы Западная, Гагарина, Зеленая), Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Пролетарская, Тоголока Молдо, Жангазиева, Кирова, Новая, Красноармейская, переулок Южный), Кара-Сакал, Манас (улицы Зеленая, Пионерская, Совхозная, Широкая, Северная, Тупиковая, Переулочная, Проектируемая, Комсомольская, Гагарина, Заводская, Западная, Средняя, Новая), Селекционное (улицы Достук, Арашан, Жаштык, Береке, Кум-Арык, Проектируемая, Сары-Озон, Кипкалова, Парковая, Средняя Шорго, Вишневая, Степная, Ак-Буура, Ысык-Куль);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улицы Дружба, Токтогула, Кыргызская, Цитникова, Луговая, Украинская, Ленина, Калинина), Беловодское (улица Фрунзе), Ак-Суу (улица Карла Маркса), Крупское (улицы Фрунзе, Заводская, Советская, Набережная, Центральная);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (переулок Садовый, улица Почтовая, «Квартал ковровщиков», 15, 16, 18-21, 26);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Орто-Арык;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Строительная, Садовая, Атая, Пушкина, Чкалова, Чапаева), Туз (детский сад, средняя школа), Киршелк (улица Верхняя).

3 Иссык-Кульская область

9.00-18.00 — села Чолпон, Жылдыз, Тепке.

7.00-17.00 — села Тосор, Кызыл-Суу, Жалгыз-Орук, Оргочор, Светлая Поляна.

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Пролетарская, Кирова, Жамансариева, Ленина, Карасаева, Гебзе, Туркестанская, Салиева, Абдурахманова, Алыбакова, Московская, Эшенова), села Ала-Баш, Дон-Талаа, Калкагар.

4 Ошская область

8.00-17.00 — села Фуркат, Кара-Кульджа, город Ош (улицы Умарова, Кайназарова, Раззакова, Кара-Суу, Мичурина, Навои, Турсунбаева, Шакирова, Увамская, Жумабаева, Культурная, Абдуллаева, Джалал-Абад, Демократ, Зеленая, Нурматова, Орозбекова, Осмонбекова, Шолохова, Целинная, Куцемилова, Айни, Папан, Адышева, Султанова, Братьев Весенних, 60 лет Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Исанова, 75, Масалиева, 14, 16, 18, 18а, Айтиева, 78а, 78б, 78в, микрорайон «Амир-Тимур»).

5 Баткенская область