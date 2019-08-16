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Общество

В Кыргызстане открыт сезон охоты на некоторых зверей и птиц

В Кыргызстане открыт сезон охоты на козерога, косулю, кабана, а также на перепела, голубя и горлицу. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По ее данным, начало охотничьего сезона установлено постановлением правительства 23 марта 2015 года — вторая суббота августа. Окончание (за исключением косули) — первое воскресенье декабря.

На косулю охотиться можно только до последнего воскресенья октября.

«На охотничий сезон утверждены следующие лимиты добычи диких животных на территории Кыргызстана: козероги — 700 голов, косули — 20 голов, кабаны — 60 голов», — сообщили в ГАООСиЛХ.

В ведомстве отметили, что мероприятия проводятся в целях рационального использования ресурсов диких копытных животных, их охраны, воспроизводства и упорядочения проведения добычи на территории страны.

В Кыргызстане насчитывается 41 тысяча 463 козерога, 4 тысячи 470 косулей, более 2 тысяч кабанов. Кроме того, в республике обитает три вида архаров, занесенных в Красную книгу КР: Марко Поло, Тянь-Шаньский и Северцева. Их общее количество составляет более 18 тысяч голов.
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