Дело Атамбаева. В суде рассматривают законность ареста имущества «Апрель ТВ»

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека началось рассмотрение жалобы юристов телеканала «Апрель», на имущество которого наложен арест.

В начале судебного заседания судья Абдразак Боромбаев запретил видео- и фотосъемку.

Представитель телеканала просил признать незаконными действия следователя следственной службы МВД.

Кроме того, в жалобе представители СМИ просят признать наложение ареста незаконным.

Прокурор заявил, что у следствия была информация о том, что после ареста владельца здания, сотрудники вывозят имущество, карты памяти и прочее.

Присутствующий на заседании следователь МВД заявил, что работу канала не приостанавливали.

«Есть доказательства того, что вывоз документации и других материалов был. Если понадобится, мы все предоставим суду. Мы считаем, что наши действия были законными», — сказал следователь.

Судья удалился в совещательную комнату.