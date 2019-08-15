Дело Атамбаева. Ветеран спецслужб рассказал, как освобождали спецназовцев

Сегодня на пресс-конференции полковник запаса, ветеран спецназа Мирлан Желденбаев рассказал подробности освобождения бойцов спецназа ГКНБ «Альфа».

По его словам, 7 августа примерно в 22.30 он узнал от жителей села Кой-Таш о том, что спецназовцев взяли в заложники. Когда Мирлан Желденбаев зашел в дом Алмазбека Атамбаева, там находились семь спецназовцев.

«Я вместе с другими силовиками вел переговоры со сторонниками Алмазбека Атамбаева о том, чтобы ребят освободили. Почти через два часа нам удалось освободить одного раненого сотрудника. Его завернули в палас и вытащили нам. После этого мы сели в машину, доехали до скорой, удалось уговорить, чтобы раненого увезли в больницу», — рассказал Мирлан Желденбаев.

На следующий день, по словам полковника запаса, переговоры продолжились. Несколько раз сторонники бывшего президента страны обещали освободить сотрудников «Альфы», но по каким-то причинам вновь отказывали.

«Нам сказали, что ребят могут освободить, если приедет машина скорой помощи, на которой их могут вывезти. Я стал искать машину скорой, оказалось, что одни заняты тяжело больными, а другие в больнице Кой-Таша. Потом были другие переговоры, они не дали успеха. Ближе к обеду 8 августа ребят освободили. Возможно, если бы мы нашли вовремя машину скорой помощи, их вызволили раньше», — считает офицер.

Напомним, три попытки принудительного задержания бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева предпринимали сначала спецподразделение ГКНБ «Альфа», потом спецподразделения МВД. 8 августа бывший глава государства сдался властям. Ему предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе в убийстве, захвате заложников, коррупции.