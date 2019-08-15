Ситуация с «Апрель ТВ». Коллектив телеканала выступил с открытым обращением

Команда телеканала «Апрель» сегодня обратилась к медийному и экспертному сообществу Кыргызстана.

«Уважаемые коллеги, за прошедшие с момента блокировки телеканала дни мы получили колоссальную поддержку от вас. Начиная теплыми словами и заканчивая предложениями о работе нашим сотрудникам. В Сети даже был призыв организовать митинг в поддержку свободы слова в Кыргызстане и за возобновление работы «Апреля». Сейчас для нас важна не только поддержка, но и справедливая оценка нашей работы. Наш канал называют пропагандистским, называют рупором Алмазбека Атамбаева, звучат мнения о продажности и тотальной подконтрольности. Чаще всего эти мнения не обоснованы и не подкреплены аргументами», — говорится в тексте.

Коллектив «Апреля» просит медиасообщество, экспертов, откликнуться и провести объективный анализ нашего контента.

«Апрель» всегда позиционировал себя альтернативным каналом, который предоставляет возможность высказаться тем, кому закрыт доступ к государственным и подконтрольным государству СМИ. Мы показывали и показываем то, что другие никогда не покажут. Из обращения коллектива телеканала

«Тем самым нашей задачей было и остается поддержание информационного баланса, который в Кыргызстане, в силу жесткого контроля государства над инфополем, значительно сбит. Вместе с тем мы никогда не пренебрегали требованием баланса мнений. Мы предоставляли и готовы предоставлять площадку представителям разных позиций, не противоречащих законодательству Кыргызстана и банальному здравому смыслу», — отмечается в обращении.

В эфире телеканала «Апрель» не раз звучала критика в адрес учредителя Алмазбека Атамбаева. С экрана нашего телеканала свободно высказывались его оппоненты. Это касалось не только прямых эфиров, но и записанных интервью, из которых никогда не вырезались слова критики. Из обращения коллектива телеканала

«Это было и остается нашей позицией. На телеканале не было и не будет запретных людей и запретных тем. Нам давали возможность самим формировать повестку дня, выбирать темы и форматы подачи. Коллегам в это очень сложно поверить, но это факт. Журналистское сообщество Кыргызстана — это очень тесный круг. Здесь трудно кого-то обмануть. Объективность — это недостижимая величина, которой никогда не смогут добиться СМИ. Журналисты — это люди, которые пропускают информацию сквозь призму своего сознания и опыта. Но мы всегда были и будем честны. Перед собой и перед нашей аудиторией», — подчеркивается в обращении.