Дело Атамбаева. Равшан Джеенбеков заявляет, что его намерены задержать

Экс-депутат Жогорку Кенеша Равшан Джеенбеков заявляет, что его намерены задержать. Об этом он написал в социальной сети Facebook.

«В ГСУ МВД мне сказали пригласить адвоката, так как намерены задержать по статье «Удержание заложников». Мой адвокат — Азимбек Бекназаров. Я абсолютно чист перед законом. Доказательство этому — видеоматериалы СМИ того дня», — написал Равшан Джеенбеков.

Ранее Равшан Джеенбеков дал показания о захвате заложников. Он прибыл в Кой-Таш 7 августа поздно вечером. Он вместе со сторонниками Алмазбека Атамбаева прорвался на территорию особняка, а позже в селе Таш-Мойнок вел переговоры с милицией, в частности, с замминистра внутренних дел Курсаном Асановым. С утра 8 августа он также находился на территории дома Атамбаева.