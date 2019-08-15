12:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (94)

Дело Атамбаева. Равшан Джеенбеков заявляет, что его намерены задержать

Экс-депутат Жогорку Кенеша Равшан Джеенбеков заявляет, что его намерены задержать. Об этом он написал в социальной сети Facebook.

«В ГСУ МВД мне сказали пригласить адвоката, так как намерены задержать по статье «Удержание заложников». Мой адвокат Азимбек Бекназаров. Я абсолютно чист перед законом. Доказательство этому видеоматериалы СМИ того дня», — написал Равшан Джеенбеков.

Ранее Равшан Джеенбеков дал показания о захвате заложников. Он прибыл в Кой-Таш 7 августа поздно вечером. Он вместе со сторонниками Алмазбека Атамбаева прорвался на территорию особняка, а позже в селе Таш-Мойнок вел переговоры с милицией, в частности, с замминистра внутренних дел Курсаном Асановым. С утра 8 августа он также находился на территории дома Атамбаева.
Ссылка:
просмотров: 1329
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан после Кой-Таша. Когда эйфория проходит, а проблемы остаются
Дело Атамбаева. Усенбек Ниязбеков был убит не из своего оружия
Дело Атамбаева. Что известно о подозреваемом в убийстве Усенбека Ниязбекова
Дело Атамбаева. Адвокат обжаловал меру пресечения бывшему президенту
Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца
Дело Атамбаева. Бывшему президенту предъявлены обвинения еще по двум эпизодам
Дело Атамбаева. Бывшего президента посетил в СИЗО глава Центра против пыток
Дело Атамбаева. О розовом пакете, который вызывает массу вопросов
Оставил вверенный участок и занялся личным пиаром. МВД о Курсане Асанове
Дело Атамбаева. В МВД объяснили, для чего изъяли телефон у Кундуз Жолдубаевой
Популярные новости
Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца
Внимание, розыск. В&nbsp;Чуйской области разыскивают мужчину Внимание, розыск. В Чуйской области разыскивают мужчину
Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым
Дело Атамбаева. Еще двух сторонников бывшего президента забрали на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Дело Атамбаева. Еще двух сторонников бывшего президента забрали на допрос в ГКНБ
Бизнес
Еще 60&nbsp;отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к&nbsp;сети 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Еще 60 отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к сети 4G LTE от О!
&laquo;Бакай Банк&raquo; установил первое уличное пианино в&nbsp;Бишкеке для всех желающих «Бакай Банк» установил первое уличное пианино в Бишкеке для всех желающих
Elite House никогда не&nbsp;оставляет дольщиков без внимания Elite House никогда не оставляет дольщиков без внимания
Лето на&nbsp;Иссык-Куле на&nbsp;высоких скоростях с&nbsp;тарифом &laquo;Сонун&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Лето на Иссык-Куле на высоких скоростях с тарифом «Сонун» от Кыргызтелекома