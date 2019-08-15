Милицейских начальников уличают в нарушениях при закупке брюк для сотрудников

В социальной сети Facebook распространяется информация, что Счетная палата выявила финансовые нарушения в МВД, однако не сообщает об этом.

На странице «Беспредел KG» указывается, что ведомство должно было пошить тысячу милицейских брюк на отечественной фабрике «Динамо» по цене 2 тысячи 333 сома за единицу. Общая сумма составила 2 миллиона 333 тысячи сомов.

«Однако при проверке эти брюки оказались продукцией российской фабрики ВСО ОК «Октябрь» (Москва). Об этом свидетельствуют этикетки и бирки на изделиях. Такие брюки продаются на Ошском рынке по 400 сомов», — пишет автор поста.

Он предполагает, что разница за тысячу штук — 1 миллион 933 тысячи сомов — присвоена милицейскими чиновниками. О нарушениях аудиторы Счетной палаты и начальник ГУФХО МВД Р.Айбатиев молчат.