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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (89)

Дело Атамбаева. Адвокат обжаловал меру пресечения бывшему президенту

Мера пресечения бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву обжалована в Бишкекском городском суде. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, Алмазбека Атамбаева должны привезти в суд 16 августа.

«Мой подзащитный содержится под стражей незаконно. В УПК четко указано, что бывший глава государства не может быть задержан. Это я указал в своей жалобе по мере пресечения», — сказал Сергей Слесарев.

Напомним, что Алмазбек Атамбаев отказался сотрудничать со следствием и подписывать какие-либо следственные и процессуальные документы. Он также отказался от дачи показаний.

Ранее Сергей Слесарев сообщил журналистам, что бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву предъявлено официальное обвинение в коррупции. Следователь МВД предъявил обвинение по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Генпрокуратура также заявляла, что Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе тяжким.

Бывший глава государства сдался властям 8 августа после двух попыток штурма спецподразделениями силовых структур. Он арестован по решению суда и содержится в СИЗО ГКНБ.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках.
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