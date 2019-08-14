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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (88)

Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца

Следствие установило личность мужчины, убившего подполковника спецназа «Альфа» ГКНБ Усенбека Ниязбекова. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что подозреваемыми являются ни бывший президент Алмазбек Атамбаев, ни его телохранители.

«По предварительным данным, Усенбека Ниязбекова застрелили из его же автомата. Известно также, что подозреваемого задержали», — заявили редакции.

Адвокат потерпевшего Кайрат Загибаев не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Однако, по его словам, за события 7-8 августа, при которых погиб Усенбек Ниязбеков, ответственность должен нести Алмазбек Атамбаев.

Напомним, что Усенбек Ниязбеков погиб от пулевого ранения во время штурма дома бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева 7 августа в Кой-Таше. 
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