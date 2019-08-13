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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (65)

Дело Атамбаева. Беспорядки в Бишкеке готовили депутаты и ранее судимые люди

Беспорядки в Бишкеке готовили депутаты и ранее судимые люди. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

По его словам, у МВД была достоверная информация, что 8 августа в 16.00 сторонники Алмазбека Атамбаева соберутся возле «Форума» с целью незаконного захвата власти, массовых беспорядков, грабежа, мародерства.

«Вечером на центральной площади собралось около 1,5 тысячи человек. Среди них были ранее судимые лица, кого только не было среди них. Они пытались дестабилизировать обстановку, шли на грубые провокации. За организаторами беспорядков стояли бывшие и действующие депутаты Жогорку Кенеша», — сказал Кашкар Джунушалиев.

Он принял решение применить спецсредства для наведения общественного порядка.

Напомним, в ночь на 9 августа из Кой-Таша в Бишкек выдвинулись сотни сторонников Алмазбека Атамбаева. Они устроили беспорядки  разбили муниципальные автобусы, повредили ограждения в центре города, в сотрудников милиции запускали камни и бутылки с коктейлем Молотова.
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