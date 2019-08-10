Дело Атамбаева. В доме бывшего главы КР нашли огнестрельное оружие и боеприпасы

В МВД рассказали, какое оружие нашли в доме бывшего президента Кыргызстана.
8 августа 2019 года в селе Кой-Таш Аламединского района после задержания Алмазбека Атамбаева в ходе осмотра его дома милиционеры обнаружили и изъяли различные виды огнестрельного оружия и боеприпасов.
Сообщается, что изъяты:
- снайперская винтовка Драгунова (СВД) с магазином;
- самозарядный карабин Симонова (СКС);
- пистолет «Капрал» на основе конструкции пистолета-пулемета;
- наградной пистолет ТТ с двумя магазинами калибра 7,62 мм;
- два пистолета GM-100 9-го калибра;
- карабин «Сайга»;
- двуствольное ружье «ТОЗ»;
- ружье Fabarm;
- ружье ZOLI;
- ружье PROGRESS.
Всего изъято 11 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов.
Кроме этого, изъято оружие, отобранное и захваченное у сотрудников спецподразделения ГКНБ, — семь единиц помпового ружья 12-го калибра для стрельбы резиновыми пулями.
Проводится соответствующая необходимая криминалистическая экспертиза.