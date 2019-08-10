Дело Атамбаева. В доме бывшего главы КР нашли огнестрельное оружие и боеприпасы

В МВД рассказали, какое оружие нашли в доме бывшего президента Кыргызстана.

8 августа 2019 года в селе Кой-Таш Аламединского района после задержания Алмазбека Атамбаева в ходе осмотра его дома милиционеры обнаружили и изъяли различные виды огнестрельного оружия и боеприпасов.

Сообщается, что изъяты:

снайперская винтовка Драгунова (СВД) с магазином;

самозарядный карабин Симонова (СКС);

пистолет «Капрал» на основе конструкции пистолета-пулемета;

наградной пистолет ТТ с двумя магазинами калибра 7,62 мм;

два пистолета GM-100 9-го калибра;

карабин «Сайга»;

двуствольное ружье «ТОЗ»;

ружье Fabarm;

ружье ZOLI;

ружье PROGRESS.

Всего изъято 11 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов.

Кроме этого, изъято оружие, отобранное и захваченное у сотрудников спецподразделения ГКНБ, — семь единиц помпового ружья 12-го калибра для стрельбы резиновыми пулями.

Проводится соответствующая необходимая криминалистическая экспертиза.