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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (50)

Дело Атамбаева. В доме бывшего главы КР нашли огнестрельное оружие и боеприпасы

В МВД рассказали, какое оружие нашли в доме бывшего президента Кыргызстана.

8 августа 2019 года в селе Кой-Таш Аламединского района после задержания Алмазбека Атамбаева в ходе осмотра его дома милиционеры обнаружили и изъяли различные виды огнестрельного оружия и боеприпасов.

Сообщается, что изъяты:

  • снайперская винтовка Драгунова (СВД) с магазином;
  • самозарядный карабин Симонова (СКС);
  • пистолет «Капрал» на основе конструкции пистолета-пулемета;
  • наградной пистолет ТТ с двумя магазинами калибра 7,62 мм;
  • два пистолета GM-100 9-го калибра;
  • карабин «Сайга»;
  • двуствольное ружье «ТОЗ»;
  • ружье Fabarm;
  • ружье ZOLI;
  • ружье PROGRESS.

Всего изъято 11 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов.

Кроме этого, изъято оружие, отобранное и захваченное у сотрудников спецподразделения ГКНБ, — семь единиц помпового ружья 12-го калибра для стрельбы резиновыми пулями.

Проводится соответствующая необходимая криминалистическая экспертиза.
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