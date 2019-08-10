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Общество

Более 2 тысяч сотрудников будут обеспечивать безопасность во время айт намаза

Завтра на Старой площади в Бишкеке состоится праздничный айт намаз. Сотрудники ГУВД столицы будут обеспечивать общественную безопасность в усиленном варианте.

В ведомстве сообщают, что для обеспечения безопасности граждан и гостей города задействованы более 2 тысяч сотрудников милиции.

По периметру Старой площади установят мобильные пропускные пункты с рамками для пресечения и выявления возможных запрещенных предметов.

В ГУВД просят бишкекчан с пониманием отнестись к проводимым мерам безопасности, а в случае возникновения угрозы безопасности незамедлительно обращаться к ближайшему работнику милиции и звонить по номеру 102.
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