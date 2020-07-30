Почему не надо широко праздновать Курман айт, жителям разъясняют чиновники Оша

В Оше проводятся разъяснительные мероприятия по соблюдению правил карантина в период священного праздника Курман айт. Об этом сообщает мэрия.

Уточняется, что первый вице-мэр Саибжан Турдуев в МТУ «Амир-Тимур» провел встречу с религиозными деятелями, председателями квартальных комитетов, домкомами и призвал проводить разъяснительную работу с населением на предмет строгого соблюдения всех правил карантина, в том числе в ходе приближающегося праздника. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции отменен айт намаз в честь Курман айта на площадях и в мечетях.

Чиновники просят верующих отнестись с пониманием.