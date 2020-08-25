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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В городе Ош готовятся к открытию мечетей

В Оше среди имамов проводится разъяснительная работа по соблюдению санитарных норм в мечетях. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета южной столицы.

По ее данным, сегодня состоялась встреча с представителями духовенства, имамами всех 79 мечетей города. В мероприятии приняли участие муфтий КР Максат ажы Токтомушев, вице-мэр Оша Эмил Шадыханов, представители санитарно-эпидемиологических служб, представители Госкомиссии по делам религий и казыята Оша.

Представители санэпидемслужб рассказали о текущей эпидемиологической ситуации, о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических правил в мечетях, алгоритмов Министерства здравоохранения КР.

В мэрии отметили, что проведение разъяснительной работы с представителями духовенства — важный шаг по соблюдению карантинных правил. В настоящее время поднимается вопрос снятия запрета на проведение пятничных намазов в сентябре. В этом случае муниципалитет планирует закрепить к каждой мечети специалистов санэпидемслужб.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163298/
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