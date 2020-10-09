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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Пока другие митингуют. На Старой площади двое мужчин читают намаз

В Бишкеке около Дома правительства проходит митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Участники акции протеста требуют, чтобы бывший парламентарий возглавил правительство.

Между тем около Старой площади двое мужчин читают намаз.

Они прочли азан, постелили кофты вместо специального коврика на траве и стали читать молитву.

Напомним, на площади Ала-Тоо произошла стычка сторонников экс-депутата Садыра Жапарова, сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева, бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова. Там же находились и участники марша против ОПГ. 

Сторонники Садыра Жапарова после стычки со сторонниками Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова вернулись на Старую площадь Бишкека. 

Напомним, согласно указу президента Сооронбая Жээнбекова, с сегодняшнего дня в столице вводится режим чрезвычайного положения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168562/
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