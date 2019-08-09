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Общество

Пособие «балага жолок» предлагают выплачивать всем детям, кроме богатых

Пособие «балага жолок» предлагают выплачивать до 18 месяцев, за исключением детей из богатых семей. Соответствующий законопроект на общественное обсуждение вынесли депутаты Аида Касымалиева и Карамат Орозова.

Как отмечается в справке-обосновании, документ направлен на улучшение законодательства по поддержке детям раннего возраста и их социальной защиты, а также на совершенствование механизмов предоставления государственных пособий.

Сейчас государство выплачивает только единовременные выплаты при рождении ребенка «балага суйунчу» и ежемесячное пособие «уй-булого комок». Последнее положено только нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет, у которых месячный доход на одного человека ниже размера гарантированного минимального дохода (ГМД — 900 сомов). При этом из дохода исключены все виды пенсий.

Нардепы предлагают еще одно ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 18 месяцев — «балага жолок». Выплачивать его предлагают всем, исключая детей из богатых семей. К ним отнесены политические лица, работники международных организаций, руководители компаний, фирм и другие.
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