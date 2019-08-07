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Общество

Скандал в Минсельхозе. Эркинбек Чодуев прячется от журналистов в кабинете

Пока скандал в Минсельхозе набирает обороты, его глава Эркинбек Чодуев предпочитает хранить молчание.

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В ведомстве проходит аппаратное совещание. Ранее сообщалось, что на нем рассмотрят сложившуюся ситуацию, когда мелкую чиновницу возвели в ранг замминистра. Однако журналистам перед его началом сказали, что вопрос не включен в повестку.

На совещании ожидалось участие главы министерства. Но через свою пресс-службу он заявил, что комментировать ничего не будет.

Минсельхоз отделался опровержением информации, после которого вопросов стало только больше, а ответить на них некому. В частности, в нем подтверждают, что в секретариат оргкомитета международной выставки направлено письмо за подписью замминистра Жаныбека Керималиева об участии в мероприятии завотделом продовольственной безопасности Анаркуль Беккулиевой.

«Однако данное письмо отправлено напрямую в секретариат, а не через МИД, как установлено законодательством», — говорится в письме.

Странное объяснение. Как и то, что справка о том, что Анаркуль Беккулиева работает в министерстве на должности завотделом, выдана сектором кадра без фирменного бланка. А справка на бланке со словами «в ранге замминистра» через ведомство не проходила.

В ведомстве добавили, что сама Анаркуль Беккулиева находится в отпуске и связи с ней нет. О том, кто понесет ответственность за случившееся, в документе ни слова.

По словам сотрудников, министр находился в кабинете, но, когда журналисты попытались попасть к нему, дверь оказалась закрытой. В приемной сообщили, что его нет, где он и когда придет, не знают.


Напомним, что ранее в соцсетях опубликовали справку, подписанную другим заместителем министра сельского хозяйства — Амангелди Исаевым. Отмечалось, что глава ведомства Эркинбек Чодуев «похлопотал за свою фаворитку, дав поручение выдать ей необходимую справку».

Когда письмо стало достоянием общественности и разгорелся скандал, в Министерстве сельского хозяйства создали комиссию по этике. 
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