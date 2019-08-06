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Общество

«Примите моего ребенка в школу». В Кыргызстане стартовала ежегодная акция

В Кыргызстане стартовала ежегодная акция «Примите моего ребенка в школу». Об этом сообщили в ОФ «Лига защитников прав ребенка».

Как отмечают в фонде, цель — оказать правовую помощь детям и их родителям при поступлении в школу. Акция в Кыргызстане проводится в одиннадцатый раз. Правовые консультации и помощь правозащитники оказывают совместно с Министерством образования и науки КР.

Родители могут обратиться за помощью, если при приеме в школу сталкиваются с ограничением их прав на доступ к образованию. Например, с требованиями принести сертификаты, справки о прохождении курсов «Подготовка к школе», приобрести школьную форму определенного образца, пройти тестирование, внести вступительный взнос или если возникнут проблемы из-за разницы фактического места проживания и прописки.

«Мы отслеживаем каждый случай. Каждого ребенка будем сопровождать до тех пор, пока его не зачислят в школу. Не проходите мимо, если видите, что родители из малообеспеченных семей не могут своих детей устроить в школу», — отметила Назгуль Турдубекова.

С вопросами и за помощью можно обратиться по номерам: 0312 662587, 0709845775, 0556409082, 0552398474 (WhatsАpp).
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