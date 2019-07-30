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Общество

В Кыргызстане процедуру гемодиализа бесплатно получает лишь треть нуждающихся

В Кыргызстане процедуру гемодиализа получают 1 тысяча 508 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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По его данным, бесплатно помощь оказывают 604 пациентам, из них в отделениях гемодиализа госбольниц Таласа, Нарына, Каракола и Балыкчи — 118 больным, по договору в частных клиниках — 203, а на основании государственно-частного партнерства — 283.

На льготных условиях процедуру гемодиализа получают 764 пациента. Они оплачивают 550 сомов за одну, оставшиеся 4 тысячи 700 сомов покрывает ФОМС. 112 больных оплачивают услугу в полном объеме — от 5 тысяч 250 сомов и выше.

В ведомстве добавили, что в закон о государственных закупках внесены изменения, и теперь он не регулирует госзакупки, связанные с услугами гемодиализа для больных с хронической почечной недостаточностью (ХПН) V стадии. Порядок их организации и осуществления теперь определяет правительство.

В дальнейшем Минздрав планирует урегулировать цену на гемодиализные услуги для частных клиник, оказывающих их по договору с МЗ и ФОМС. Это позволит обеспечить равные условия для пациентов и равную стоимость для всех частных клиник по предоставлению гемодиализных услуг.

Отметим, что на 1 января 2019 года процедуру гемодиализа получали 1 тысяча 318 человек.
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