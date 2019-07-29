Сторонники Сапара Исакова собираются на митинг в Кочкорке

В Кочкорском районе Нарынской области собираются на митинг сторонники бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Об этом 24.kg сообщили участники акции.
О своей поддержке заявил и бывший президент Алмазбек Атамбаев.
Отметим, что Сапар Исаков проходит обвиняемым по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. Он утверждает, что это политический заказ властей. В СИЗО ГКНБ содержатся, кроме него, еще один бывший премьер Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.
Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.