Суд над экс-мэрами. Сколько средств получил ФУГИ от «Дастана»

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Процесс проходит под председательством судьи Кубанычбека Касымбекова.

На процессе заслушали представителя Фонда управления государственным имуществом по эпизоду о ТНК «Дастан». Адвокат Сергей Слесарев поинтересовался, знаком ли представитель с калькуляцией по индийскому контракту с предприятием. Получив отрицательный ответ, он попросил озвучить, получал ли ФУГИ прибыль от ТНК.

Представитель ФУГИ ответил по годам: за 2009-й — более 8 миллионов сомов, за 2010-й – свыше 38 миллионов, за 2011-й – около 50 миллионов, за 2012-й – 29 миллионов сомов...

Адвокат уточнил, может ли представитель потерпевших официально предоставить эту информацию суду.

«Он перепутал поступления дивидендов по годам, сейчас мы на основании справки сможем задать уточняющие вопросы. Пока мы не видели документ, из которого он черпает информацию», — отметил 24.kg Сергей Слесарев.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.