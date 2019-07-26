Афиша Бишкека на выходные: музыкальный забег, лекции, фестивали

Акции, концерты, фестивали, кино

27 июля. Фестиваль красок Color Fest KG

Дресс-код: белая одежда или какой-то элемент белого цвета должен присутствовать. Никто не уйдет чистым.

Парк имени Ататюрка, 17.00.

Фото Владислава Ногая. Праздник Холи, Бишкек, март 2019 года

28 июля. Музыкальный забег World Class Music Run

В мероприятии примут участие 400 бегунов, больше 3 тысяч зрителей. На всей дистанции будут играть музыкальные группы и ди-джеи.

Площадь Ала-Тоо, 19.00.



Выставки, ярмарки

24 мая — 30 июля. Выставка «Ретроспектива. Эпоха социализма»

Экспозиция позволит посетителям оценить и взглянуть по-новому на произведения художников советского периода, на их творческую индивидуальность, которые выделялись своим реалистическим словом и колористическим импрессионистическим письмом, обладали разными жанрами в живописи в сочетании с национальными чертами и характером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

25-28 июля. Международный фестиваль ремесел «Оймо»

В программе ожидаются ярмарка ремесленников, парад участников, мастер-классы для детей и взрослых, выступления манасчи, дастанчи и музыкальных коллективов и многое другое.

Аллея возле памятника Курманджан Датке, программа по ссылке.

25 июля — 4 августа. Выставка авторских и народных кукол

Представлены куклы авторские, в различных техниках, и традиционные народные куклы, а также небольшая экспозиция из частных коллекций.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова.

26 июля — 5 августа. Выставка «Миг до пробуждения»

Представлены работы Нурзат Жээнбек кызы, выполненные в технике ала-кийиз.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова.

Мастер-классы, тренинги, акции

27 июля. Встреча «Книжный сад-огород для подростков»

Что читать, вы выбираете сами, обсуждая в группе. Будут беседы о фильмах, снятых по книгам, или похожих на них. Вы научитесь формулировать свои мысли, выражать свои чувства, отстаивать свое мнение о книге и слушать/слышать мнение другого, отыскивая в нем «зерно истины».

Оlolo art studio, 11.00.

27-28 июля. Гончарный мастер-класс

Вы сможете не просто погончарить, но и создать нечто функциональное, яркое и авторское. После обжига вы заберете изделия домой. Регистрация по телефону 0558545433.

Студия Toiart Design, 13.00, 16.00.

27 июля. Лекция «Жакшы тилек — жарым ырыс»

Что такое «тилек» и «түлөө» и какая взаимосвязь между ними, что такое «ырыс» и «ырыскы», узнаете на следующей лекции кыргызоведения.

Этнокомплекс «Супара», 13.00.

27 июля. Семинар «Детский сад — когда, как и зачем?»

Гости обсудят основные критерии выбора детского сада, особенности и возможности мягкой адаптации ребенка к детсаду. Спикер: Камила Исабекова. Регистрация по телефону 0772290996.

Монтессори-клуб «Синяя птица», 10.00.

28 июля. Мастер-класс по живописи

Мастер-класс для профессионалов и новичков, ни разу не державших кисть в руках. Преподаватель Кадыр Беков — выпускник Художественного института имени Сурикова, член союза художников Кыргызстана. Регистрация по телефону 0777990555.

Хобби-студия «Баулетка», 12.00.

28 июля. Мастер-класс по росписи экосумки

За два часа вы создадите интересный и стильный дизайн шоппера и больше не будете пользоваться полиэтиленовыми пакетами. Регистрация по телефону 0554000180.

Rafiki bar, 19.00.

Для детей

27 июля. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

27-28 июля. Утро с любимыми героями

В программе мастер-классы, игры, танцы и конкурсы с аниматором.

DodoPizza, 12.00.