Афиша Бишкека на выходные: музыкальный забег, лекции, фестивали

Акции, концерты, фестивали, кино
27 июля. Фестиваль красок Color Fest KG
Дресс-код: белая одежда или какой-то элемент белого цвета должен присутствовать. Никто не уйдет чистым.
Парк имени Ататюрка, 17.00.
28 июля. Музыкальный забег World Class Music Run
В мероприятии примут участие 400 бегунов, больше 3 тысяч зрителей. На всей дистанции будут играть музыкальные группы и ди-джеи.
Площадь Ала-Тоо, 19.00.
Выставки, ярмарки
24 мая — 30 июля. Выставка «Ретроспектива. Эпоха социализма»
Экспозиция позволит посетителям оценить и взглянуть по-новому на произведения художников советского периода, на их творческую индивидуальность, которые выделялись своим реалистическим словом и колористическим импрессионистическим письмом, обладали разными жанрами в живописи в сочетании с национальными чертами и характером.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.
25-28 июля. Международный фестиваль ремесел «Оймо»
В программе ожидаются ярмарка ремесленников, парад участников, мастер-классы для детей и взрослых, выступления манасчи, дастанчи и музыкальных коллективов и многое другое.
Аллея возле памятника Курманджан Датке, программа по ссылке.
25 июля — 4 августа. Выставка авторских и народных кукол
Представлены куклы авторские, в различных техниках, и традиционные народные куклы, а также небольшая экспозиция из частных коллекций.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова.
26 июля — 5 августа. Выставка «Миг до пробуждения»
Представлены работы Нурзат Жээнбек кызы, выполненные в технике ала-кийиз.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова.
Мастер-классы, тренинги, акции
27 июля. Встреча «Книжный сад-огород для подростков»
Что читать, вы выбираете сами, обсуждая в группе. Будут беседы о фильмах, снятых по книгам, или похожих на них. Вы научитесь формулировать свои мысли, выражать свои чувства, отстаивать свое мнение о книге и слушать/слышать мнение другого, отыскивая в нем «зерно истины».
Оlolo art studio, 11.00.
27-28 июля. Гончарный мастер-класс
Вы сможете не просто погончарить, но и создать нечто функциональное, яркое и авторское. После обжига вы заберете изделия домой. Регистрация по телефону 0558545433.
Студия Toiart Design, 13.00, 16.00.
27 июля. Лекция «Жакшы тилек — жарым ырыс»
Что такое «тилек» и «түлөө» и какая взаимосвязь между ними, что такое «ырыс» и «ырыскы», узнаете на следующей лекции кыргызоведения.
Этнокомплекс «Супара», 13.00.
27 июля. Семинар «Детский сад — когда, как и зачем?»
Гости обсудят основные критерии выбора детского сада, особенности и возможности мягкой адаптации ребенка к детсаду. Спикер: Камила Исабекова. Регистрация по телефону 0772290996.
Монтессори-клуб «Синяя птица», 10.00.
28 июля. Мастер-класс по живописи
Мастер-класс для профессионалов и новичков, ни разу не державших кисть в руках. Преподаватель Кадыр Беков — выпускник Художественного института имени Сурикова, член союза художников Кыргызстана. Регистрация по телефону 0777990555.
Хобби-студия «Баулетка», 12.00.
28 июля. Мастер-класс по росписи экосумки
За два часа вы создадите интересный и стильный дизайн шоппера и больше не будете пользоваться полиэтиленовыми пакетами. Регистрация по телефону 0554000180.
Rafiki bar, 19.00.
Для детей
27 июля. Практическая лекция для детей об искусстве
На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.
Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.
27-28 июля. Утро с любимыми героями
В программе мастер-классы, игры, танцы и конкурсы с аниматором.
DodoPizza, 12.00.