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Общество
Сюжет: ЧП в армии (225)

Избиение солдат в бригаде СВО. Приказа об отмене поездки начальника штаба нет

Приказ об отмене поездки в Военную академию Твери начальника штаба зенитно-ракетной бригады СВО Джаныбека Каракашева не подписан. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что сейчас Силы воздушной обороны проводят служебное расследование. По итогам они должны передать материалы в Генеральный штаб, где должны издать приказ об отмене зарубежной поездки Джаныбека Каракашева.

В Генеральном штабе ВС КР подтвердили эту информацию, однако заверили, что Джаныбек Каракашев не поедет в Военную академию. 

Напомним, что в зенитно-ракетной бригаде Сил воздушной обороны шестерых солдат срочной службы избивали дубинкой старшина и старший лейтенант. Ранее они передавали письмо начальнику отдела по воспитательной работе, но никакой реакции не последовало. Позже Военная прокуратура Бишкекского гарнизона задержала двоих подозреваемых.

Отметим, что работа с военнослужащими находится в ведении начальника штаба зенитно-ракетной бригады Джаныбека Каракашева.
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