Конфликт на границе. По факту возбуждено уголовное дело

УВД Баткенской области возбудило уголовное дело по факту конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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По данным милиции, проводится досудебное разбирательство. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Отмечается, что сотрудники УВД Баткенского района проводят усиленную разъяснительную работу среди населения. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы относительно стабильная.

Очередное столкновение на кыргызско-таджикской границе произошло 22 июля. Жители таджикского села хотели установить флагшток около надписи «Ворух». Это возмутило граждан Кыргызстана. Стороны стали закидывать друг друга камнями и стрелять.

В результате конфликта пострадали 14 человек. Среди них работники милиции и Пограничной службы. Всем им оказана медицинская помощь. Они госпитализированы в больницу Баткена. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения.