Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Экс-чиновники Минфина о схеме получения кредита

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня допросили бывшего заместителя министра финансов Мирлана Байгончокова.

Свидетель, отвечая на вопросы, подтвердил, что Минфин получал кредит от «Эксимбанка» для модернизации ТЭЦ Бишкека.

«В 2013 году между Минфином и «Эксимбанком» подписано соглашение о предоставлении Кыргызстану кредита в размере $386 миллионов. Минфин подписал этот договор согласно распоряжению правительства. 25 апреля 2014 года между ОАО «Электрические станции» и Минфином было подписано соглашение о рекредитовании. Документ подписан согласно постановлению правительства», — сказал Мирлан Байгончоков.

Он также пояснил, почему Минфин подал заявку для получения кредита «Эксимбанка».

«Заявку в «Эксимбанк» для получения кредита на модернизацию ТЭЦ Бишкека Минфин отправил согласно поручению аппарата президента. В мае от аппарата президента поступило поручение министерствам и ведомствам, согласно которому Минфин подал заявку в «Эксимбанк». Заявка была подана 14 июня 2013 года», — дал показания свидетель.

Бывший чиновник Минфина подтвердил, что министерства и ведомства лишь выполняли поручение вышестоящего руководства, следовательно, и ответственность за принятие решения несет вышестоящее руководство.

Мирлан Байгончоков также пояснил, какие процедуры проходило кредитное соглашение в государственных органах после получения поручения аппарата президента.

«Проект кредитного соглашения утвержден правительством, далее одобрен парламентом, после подписан президентом как закон. До утверждения правительством документ проходил согласование во всех министерствах. Замечания и дополнения от министерств должен был вносить аппарат правительства, так как именно лишь этот госорган имеет право вносить поправки. Минфин лишь может внести свои замечания, а Минэнерго вносит эти замечания в матрицу согласования. Минэнерго внесло такую матрицу на рассмотрение аппарата правительства. Именно аппарат правительства не учел замечания. После утверждения правительством документ внесли в парламент, именно правительство внесло на рассмотрение парламента документ», — сказал Мирлан Байгончоков.

Другой свидетель — бывший сотрудник одного из управлений Минфина — Азамат Сыдыгалиев также дал показания о том, что, согласно поручению аппарата президента страны, Минфин подал заявку в «Эксимбанк».

«Минфин подал заявку в «Эксимбанк» во исполнение поручения аппарата президента», — сказал Азамат Сыдыгалиев.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.