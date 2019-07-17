Суд по модернизации ТЭЦ. Вновь поднят вопрос о служебной машине главы Минэнерго

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня продолжился допрос свидетелей. В этом качестве допросили экс-заместителя министра энергетики Райымбека Мамырова. Он, отвечая на вопросы адвоката Осмонбека Артыкбаева, рассказал о случае с автомашиной, ранее озвученном на суде.

В 2013 году у министра энергетики служебную автомашину для поездки в регион забрал аппарат президента. Транспорт нужен был для сопровождения президента. В свою очередь ОАО «Национальные электрические сети Кыргызстана» предоставило другую автомашину министру, так как он тоже должен был поехать в регион.

На этом авто министр съездил только один раз и вернул обратно НЭСК. Не только министр, но и в Минэнерго не знали, что это за машина. Как позже выяснилось, НЭСК ранее в рамках реализации проекта «Датка — Кемин» компания ТВЕА предоставила эту машину. Такие показания предоставил суду свидетель Райымбек Мамыров.

Адвокат уточнила у него, дарила ли ТВЕА Министерству энергетики или министру Артыкбаеву джип.

Райымбек Мамыров ответил отрицательно.

«ТВЕА не дарила ни Минэнерго, ни министру автомашину», — сказал он.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.