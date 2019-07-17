Суд по модернизации ТЭЦ. Соглашение с ТВЕА готовили «Электрические станции»

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

В течение последних дней допрашиваются свидетели, в том числе энергетики, которые в 2013 году возглавляли теплоцентраль, — Андрей Воропаев, его зам Осмонбек Бакиев.

Андрей Воропаев свидетельствовал, что китайскую компанию ТВЕА в качестве подрядчика выбрали в аппарате президента страны.

«Между ТВЕА и ОАО «Электрические станции» был заключен меморандум еще в феврале 2013 года, в марте была достигнута предварительная договоренность, уже 26 апреля ТВЕА отправила предложение с указанием стоимости проекта», — рассказал он.

Осмонбек Бакиев, отвечая на вопросы, вспомнил, при каких обстоятельствах обсуждали предложение ТВЕА.

«28 мая 2013 года состоялось заседание межведомственной комиссии, где обсуждали совместную записку Сапара Исакова и Нурсулуу Ахметовой президенту. В записке говорилось о том, что в качестве подрядчика для модернизации ТЭЦ Бишкека нужно привлекать ТВЕА», — сказал свидетель.

По его словам, проект контрактного соглашения готовило ОАО «Электрические станции».

Андрей Воропаев также, отвечая на вопросы, подтвердил, что проект контрактного соглашения к ним поступил из отдела по внешним связям ОАО «Электрические станции».

«Форма контракта и стоимость модернизации были заложены в документе», — сказал Андрей Воропаев.

Ранее глава отдела по внешним связям ОАО «Электрические станции», выступая в качестве свидетеля, также давал показания о том, что проект контрактного соглашения в его отдел прислали из аппарата президента.

Отметим, контрактное соглашение о модернизации ТЭЦ Бишкека подписано между «Электрическими станциями» и ТВЕА.

«В контрактном соглашении мнения всех специалистов были учтены, каждый вносил свои изменения, дополнения, контрактное соглашение готовили недели три. Давления на специалистов не было. Единственное, было поручение — ускорить подготовку соглашения до саммита ШОС», — сказал Осмонбек Бакиев.

Андрей Воропаев, отвечая на вопросы адвоката Осмонбека Артыкбаева, подтвердил, что до его назначения министром было уже все решено.

«Когда ТВЕА выбрали, Артыкбаева еще не было. Министром был Автандил Калмамбетов. Выбор ТВЕА в качестве подрядчика, стоимость и форма контракта также были определены до Артыкбаева», — сказал свидетель Воропаев.

По его словам, он вообще не встречался с Осмонбеком Артыкбаевым.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.