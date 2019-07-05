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Бизнес

Отвечало ли Минэнерго «Электрическим станциям»? Об этом спорили на суде по ТЭЦ

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Вчера продолжился допрос свидетелей. Адвокат бывшего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева Рабига Садыкова предоставила документы. Минэнерго отреагировало на письмо «Электрических станций» по ТВЕА.

Ранее бывший начальник отдела планирования ОАО «Электрические станции», отвечая на наводящие вопросы обвиняемых, сообщал о том, что у ТВЕА не было ТЭО, а лишь техзадание. Соответствующее заключение эксперты направили в Министерство энергетики. Но свидетель не смог вспомнить, отреагировало ли профильное ведомство на письмо «Электрических станций».

Рабига Садыкова попросила судью приобщить к уголовному делу документы, подтверждающие, что Осмонбек Артыкбаев в бытность министром энергетики реагировал на письмо «Электрических станций» касательно ТВЕА.

Так, юрист ходатайствовала, чтобы к материалам дела приобщили оригинал выписки из журнала, где Артыкбаев отвечал на письмо «Электрических станций»: он перепоручил письмо своему заместителю Айбеку Калиеву с пометкой «Прошу внимательно рассмотреть и внести предложения к исполнению». В журнале же есть пометка, что письмо дошло до кабинета Калиева.

 
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