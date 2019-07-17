Суд по модернизации ТЭЦ. Свидетель о том, как подписывали соглашение с ТВЕА

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Продолжается допрос свидетелей. Сегодня в этом качестве в суд вызван бывший заместитель министра энергетики Райымбек Мамыров.

Он рассказал, при каких обстоятельствах было подписано контрактное соглашение о модернизации ТЭЦ Бишкека между ОАО «Электрические станции» и китайской компанией ТВЕА.

Райымбек Мамыров пояснил, что «Электрические станции», согласно закону, самостоятельно, без одобрения Министерства энергетики, вправе заключать договоры.

«Электрические станции» в 2013 году так и поступили. Компания самостоятельно заключила договор с ТВЕА о модернизации ТЭЦ Бишкека», — пояснил суду Райымбек Мамыров, отметив, что Минэнерго не влияло и не могло влиять на заключение договора, так как акции компании принадлежат Фонду по управлению государственным имуществом.

Свидетель также рассказал, что решение о выборе ТВЕА в качестве подрядчика принималось в аппарате президента страны, что было указано в записке заведующего отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя аппарата президента Сапара Исакова и заведующей отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития в ранге заместителя руководителя аппарата главы государства Нурсулу Ахметовой Алмазбеку Атамбаеву.

«Модернизация ТЭЦ Бишкека — это хозяйственные вопросы, этим должно заниматься правительство. Но тем не менее этот вопрос решали на совещании в аппарате президента. Я тоже принимал участие в совещании у Сапара Исакова в бытность его заведующим отделом внешней политики аппарата президента», — рассказал Райымбек Мамыров.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.