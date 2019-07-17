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Общество

Взрыв в Нарыне произошел при строительстве дороги, а не на месторождении

Полпредство правительства в Нарынской области прокомментировало ситуацию с недавним взрывом на золоторудном месторождении близ села Солтон-Сары и падежом скота.

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По словам чиновников, общественности сообщили неправильную информацию. Взрыв произошел при строительстве дороги. А сведения о том, что люди задыхаются, не соответствуют действительности.

Полпред в Нарынской области Аманбай Кайыпов, представители Госэкотехинспекции и фитосанитарной инспекции, а также китайской компании-разработчика Zhong Ji Mining встретились с жителями Солтон-Сары.

«Что касается гибели скота, то в одном сарае скончались 22 барана. Причина их смерти станет известна через 10 дней. Пока идет соответствующая экспертиза», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности сообщили, что в тушах умерших животных выявили следы мышьяка и нитрата. Местные жители опасаются за постоянные взрывы на месторождении и требуют приостановить деятельность золотодобывающей китайской компании Zhong Ji Mining.

В 2012 году она получила в ГКПЭН лицензию. В этом году компания должна была построить там комбинат.
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