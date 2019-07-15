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Общество

Теневая экономика. Чиновники называют цифру, озвученную еще два года назад

На сегодня теневая экономика составляет 23 процента, однако, по оценкам некоторых экспертов, уровень может достигать 30-40 процентов. Об этом сегодня сообщил заместитель министра экономики Автандил Алыбаев.

«Сейчас разрабатывается план мероприятий по этому вопросу. По итогам будут приняты меры со стороны правительства. Одна из существенных мер — это фискализация налоговых процедур. Мы думаем, что эта мера поможет вывести определенную часть экономики из тени. Точно сказать не могу в процентах, какую часть. Есть и другие меры — государственная программа по увеличению безналичных расчетов в экономике. Нацбанк с кабмином проводит мероприятия по переводу наличного расчета на безналичный», — подчеркнул он.

Отметим, что впервые данные об уровне теневой экономики в 23 процента озвучил Национальный статистический комитет. Правда, такой показатель был по итогам 2017-го. Именно эти цифры и используют чиновники, когда говорят о теневом обороте товаров. За два года так и не появилось новых сведений о снижении объема теневой экономики.
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