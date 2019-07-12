Индийские кинорежиссеры хотят снять фильм в горах Ошской области

Индийские кинорежиссеры хотят снимать фильмы в горах Ошской области. Информацию подтвердили 24.kg в пресс-службе полномочного представительства правительства в регионе.

Во время встречи посол Индии в КР Алок Амитабх Димри выразил желание пригласить команду Болливуда в Кыргызстан.

«По его словам, индийские режиссеры снимают фильмы в Шотландии и тратят там огромные деньги. Посол отметил, что у нас красивая природа, горы, реки — все, что нужно для красивой картины. В свою очередь глава региона Узарбек Жылкыбаев предложил Алай и Кара-Кулджу, так как в горах этих районов есть этногородки и другие условия для съемок», — рассказали в администрации области.

Отмечается, что, возможно, звезды Болливуда прибудут в Ошскую область уже этой зимой, для съемок сцен в заснеженной местности.