Цифра дня. 112 штаммов токсичных инфекционных заболеваний выявлено в Кыргызстане

В Кыргызстане выявлено 112 штаммов токсичных инфекционных заболеваний. Об этом сообщает Минздрав.

По словам представителя ведомства Айгуль Джумакановой, пробы отправлены в Роспотребнадзор Москвы для того, чтобы определить, какие именно штаммы циркулируют в стране.

Специалист отметила, что это последствия неправильного употребления антибиотиков, стимулирующих рост и вес скота.

В сельском хозяйстве применяется пять видов антибиотиков.

Эти препараты вместе с пищей поступают в организм человека, что приводит в дальнейшем к необратимым последствиям. В частности, к нарушению функций иммунной системы.

В нашей республике планируется запретить продажу антибиотиков без предписания врача.