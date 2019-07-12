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Общество

Цифра дня. 112 штаммов токсичных инфекционных заболеваний выявлено в Кыргызстане

В Кыргызстане выявлено 112 штаммов токсичных инфекционных заболеваний. Об этом сообщает Минздрав.

По словам представителя ведомства Айгуль Джумакановой, пробы отправлены в Роспотребнадзор Москвы для того, чтобы определить, какие именно штаммы циркулируют в стране.

Специалист отметила, что это последствия неправильного употребления антибиотиков, стимулирующих рост и вес скота.

В сельском хозяйстве применяется пять видов антибиотиков.

Эти препараты вместе с пищей поступают в организм человека, что приводит в дальнейшем к необратимым последствиям. В частности, к нарушению функций иммунной системы.

В нашей республике планируется запретить продажу антибиотиков без предписания врача.
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