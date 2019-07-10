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Общество

В России нашли без вести пропавшую кыргызстанку

Сотрудники представительства МВД КР в России нашли без вести пропавшую девушку, которую искали родственники. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что 30 июня на горячую линию представительства МВД КР в РФ обратился 28-летний кыргызстанец К.К. Он просил посодействовать в поиске без вести пропавшей родственницы — 20-летней С.Э.

«Женщина приехала в Россию в апреле и находилась в Москве, позже перестала выходить на связь с родственниками. Самостоятельные поиски не дали результата. Местонахождение без вести пропавшей девушки помогло установить представительство МВД КР в РФ. Она пояснила, что впервые приехала в Москву на заработки, а с родственниками перестала поддерживать связь, потому что потеряла телефон. Оповестить своевременно о своем местоположении не смогла. Гражданка С.Э. вылетела на родину», — сообщили в МВД.
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