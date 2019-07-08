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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (132)

Суд над экс-мэрами. Содержание под стражей подсудимых обжаловано адвокатами

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

До начала заседания председательствующий Кубанычбек Касымбеков объявил, что суд откладывается на неопределенное время, поскольку адвокаты подсудимых Кубанычбека Кулматова, Албека Ибраимова и Сталбека Омурканова обжаловали их продление срока содержания под стражей.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.
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