Экс-депутат Ширин Айтматова запустила в соцсетях флешмоб за борьбу против коррупции и разместила карикатуру на Райымбека Матраимова.

Аналогичные изображения экс-таможенника активисты расклеили и на фасадах жилых домов в Бишкеке. Столичная мэрия посчитала это актом вандализма.

«Все рисунки, нанесенные на муниципальные, частные здания без разрешения учредителей, незаконны. Даже если там будет написано «Да здравствует Кыргызстан!», это тоже запрещено и является порчей имущества. Есть другие методы борьбы с коррупцией и объяснения своей идеи. Видите же, как мы стараемся очистить город от тех же рекламных плакатов. Сейчас мы даем задания своим службам, чтобы они стирали эти портреты, если заметят их на зданиях госучреждений. Частники же сами обязаны очистить», — сказал руководитель аппарата муниципалитета Балбак Тулобаев.

Он добавил, что если такие рисунки или плакаты появятся на стенах госучреждений или на памятниках, то развешивающие их будут наказаны.