В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В ходе судебного заседания в качестве свидетеля допрошен представитель ОсОО «Дастан инженеринг» Роберт Ситдиков.

Подсудимый Албек Ибраимов спросил, какой процент за невыполнение договора теряет кыргызская сторона.

Роберт Ситдиков не назвал точную сумму, однако сообщил, что по контракту вторая сторона (покупатель — Министерство обороны Индии. — Прим. 24.kg) теряет большой процент.

Албек Ибраимов ответил, что при невыполнении условий контракта в качестве гарантий выставлены $500 тысяч. Кроме того, в договоре указан и штраф за невыполнение работ размером $500 тысяч.

Эти деньги кыргызская сторона могла бы потерять в случае, если не выполнила все условия. Свидетель подтвердил слова подсудимого.

Роберт Ситдиков также сообщил, что стоимость изделий была намного ниже калькуляционной.

Адвокат Сергей Слесарев пояснил, что в таком случае ни о каком ущербе говорить нельзя.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.