5 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Ыссык-Кол, Кара-Жигач), улица Усенбаева, 3;
- 9.30-17.00 — жилмассивы «Красный строитель» (улицы Гончарная, Рабочая, Бельская, переулок Рабочий), «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Полевая);
- 9.30-16.30 — отрезки улиц Малдыбаева, Шакирова;
- 9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 2/1, улица Бейшеналиева, 29;
- 9.30-19.00 — жилмассив «Токольдош»;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Киргизия» (улицы Восточная, «Манас айылы»), «Арча-Бешик» (улицы Абданова, Садырбаева, Садыгалы), «Ынтымак» (улицы Кара-Коо, Куйукова);
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Тимирязева, Чокморова, Московской, Уметалиева.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Таш-Добо (улицы Октябрьская, Школьная, Киргизская), Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная, Фрунзе, Верхняя), Садовое (улицы 8 Марта, Учхозская, Новостройка ГЭС-3), Кок-Джар (улица Кок-Джарская), Ленинское (улицы Коммунарская, Садовое, Алма-Атинская, переулок Зеленый), Маевка (улицы Родниковая, Ала-Арчинская, Новая, Южная, Кара-Суйская, Набережная, Сельская, Молодой Гвардии, Совхозная, Виноградная), Пригородное (улицы 1 Мая, Сибирская, Маяковского), Кайырма;
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Тынчтык, Школьная, Репина), Сокулук (улицы Мельничная, Карагачевая, Труда), Джаны-Джер (улица Лесная), Студенческое (улицы Садовая, Комсомольская, Артезианская, Новосадовая), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, Токтогула, Гагарина, Четинди, Айзабекова), Асылбаш (улица Жаны-Турмуш, ущелье Холодное);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — село Орто Суу (улица Т.Рыспекова), город Кара-Балта (улицы Первомайская, Суворова, Лермонтова, Пограничная, 40 лет Киргизии, дома № 1-3, 7-9, Спортивная, дома № 1-6);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Ленина, Садовая, 50 лет Киргизии, дом № 168), Толок (улицы Школьная, Мира), ВСК имени Крупской;
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Шевченко, Чкалова), Интернациональное (улица Лермонтова), Милянфан.
3Ошская область
- 8.00-17.00 — город Ош (улицы Супаналиева, Иминова, Водозаборная, Навои, Курманджан Датки, Айтиева, 78а, 78б, 78в.