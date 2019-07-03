В ГКНБ прокомментировали информацию о подаренном Атамбаеву бычке

ГКНБ официально заявляет, что информация о том, что действующие сотрудники спецслужб привезли бычка в дом Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

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Уточняется, что эту информацию Госкомитет расценивает как принятие желаемого за действительное и просит представителей СМИ воздержаться от публикации непроверенных сообщений.

Напомним, ранее в социальной сети Facebook партия СДПК опубликовала видео, сообщив, что действующие сотрудники ГКНБ и отставные генералы и полковники подарили бычка Алмазбеку Атамбаеву.