Действующие сотрудники ГКНБ привезли бычка в дом Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила партия СДПК.

На видео, опубликованном политорганизацией, Алмазбек Атамбаев читает Коран, а затем дает благословение.

«Пусть не прольется крови, кроме этой, ни сегодня, ни завтра. Пусть ребята не видят плохого никогда. О Аллах, мы верим, что наш путь верный, поддержи нас», — сказал он.

Отметим, сторонники бывшего президента сообщают, что Алмазбека Атамбаева пришли поддержать отставные генералы и полковники. Однако на видео не видно ни одного из генералов ГКНБ или Вооруженных сил КР.