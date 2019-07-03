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Общество

В Минфине перестановки. Сменился заместитель министра

Мирлан Байгончоков освобожден от занимаемой должности заместителя министра финансов. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, Мирлан Байгончоков сам написал заявление об увольнении. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отставку принял.

На освободившееся место назначен Абдыбалы тегин Суеркул. Его уже представил коллективу руководитель аппарата правительства Самат Кылжыев.

Абдыбалы тегин Суеркул известен тем, что в 2014 году был заместителем председателя Национального банка.
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